بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو السلطات في لبنان للتحقيق فورا في اغتيال ناشط

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت اليوم الجمعة السلطات اللبنانية للتحقيق فورا في عملية اغتيال الناشط لقمان سليم.



وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعها الرسمي" نشعر بالصدمة والحزن الشديد جراء اغتيال لقمان سليم، المفكر والناشط السياسي البارز، الذي وجد مقتولا في جنوب لبنان" أمس الخميس.



وأضاف البيان"ندعو السلطات اللبنانية إلى الشروع بالتحقيق فوراً وتقديم المرتكبين إلى العدالة".



وأشار إلى أن هذا "اليوم المفجع يتلازم مع ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020".



وأضاف البيان أن الشعب اللبناني يستحق " أن يعرف ما جرى منذ نصف سنة. كما يستحق العدالة والمحاسبة بأسرع ما يمكن. ونحن نواصل دعوتنا السلطات اللبنانية احترام التزامها بإنجاز تحقيق محايد، وموثوق، وشفاف، ومستقل".



وكان الناشط اللبناني لقمان سليم قد وجد مقتولاً صباح أمس الخميس بإطلاق الرصاص عليه داخل سيارته المستأجرة جنوب لبنان.



وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.