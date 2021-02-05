استمرار هطول الأمطار على المدن الساحلية بكفر الشيخ

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شهدت كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار على الساحل والمدن الساحلية، المطلة على البحر وبحيرة البرلس، مع هبوب الرياح الشديدة، وهو ما نتج عنه استمرار توقف عمليات الصيد.

كما أزال رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية لمركزي البرلس ومطوبس، مياه الأمطار والتجمعات المائية على الطرق والأحياء.

وقال أحمد السنوسى رئيس مركز بلطيم، إنه قام بحصر ميدانى لكافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المنتهية صلاحيتها وصيانة الكشافات المعطلة واستبدال التالف بها بطريق بلطيم الحامول، فضلا عن التأكد من سلامة وكفاءة الحوامل والعوازل الكهربائية.

ووجه بشد الأسلاك جيدا وإحكامها على الحوامل بطريقة سليمة، مع متابعة خط الإنارة ليلا ومعالجة القصور فورا، مع إزالة التجمعات المائية ومياه الأمطار بالطرق والأحياء والقرى.