سكرتير أسيوط يتفقد مشروع الرصف للاطمئنان على صيانة المعدات وجاهزيتها

أكد عصام سعد محافظ أسيوط أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم تفقد مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للاطمئنان على صيانة المعدات بالمشروع والتأكد من جاهزيتها وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة واستمرار العمل به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن مدى الاستعداد لاستكمال خطة الرصف والطرق المقرر للمشروع العمل بها ومتابعة دفاتر الحضور خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.