عمرو أديب يطالب بإجراء حوار مجتمعي قبل إنشاء كوبري بمنطقة البازيليك

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول كوبري منطقة البازيليك بمصر الجديدة المقرر إنشاؤه، قائلًا: «عدى علينا سنين القبح زحف فيها على الأماكن الجميلة محتاجين تطوير، نعمل كوبري يحافظ على سيولة المرور، وفي نفس الوقت يحافظ على الشكل الجمالي للمنطقة».



وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي مع سكان المنطقة المقرر إنشاء الكوبري بها خاصة وأنهم معترضين على وجوده، واصفُا إياهم «المجتمع دا حسه صاحي».



وأضاف أن اعتراض السكان لا يتعلق بأن المسألة دينية نظرًا لوجود كنيسة البازيليك، وإنما لرفضهم وجود الكوبري من الأساس، متابعًا: «المكان شكله كده والحياه هناك شكلها كده».

وأثار بدء أعمال كوبري البازيليك في المنطقة التراثية بمصر الجديدة استياء السكان، ما دفعهم لتدشين حملة توقيعات لرفض أعمال إنشاء الكوبري.