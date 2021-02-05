العقار يتحول الي مزار لرواد الدائري .. والمرور يمنع السيارات من التوقف لالتقاط "السيلفي" بجوار العقار





تقف سيارات الإطفاء والإسعاف وخزانات المياه وكردون أمني مهيب على بعد أمتار من جميع اتجاهات العقار لمنع مرور سكان المنطقة في محيطة خوفا من سقوط أي أجزاء من المبني عليهم والأدخنة التى مازالت تتصاعد من الطابق الثاني.. هكذا كان مشهد عقار مخزن الاحذية المشتعل لليوم السادس علي التوالي وسط سيولة مرورية علي الطريق الدائري في الاتجاهين وانتشار مكثف لرجال المرور.

الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة المجاورة للعقار لم تمنع محاولات عدد كبير من سيارات الملاكي من التوقف لالتقاط أصحابها صور سيلفي وسط مطاردة رجال المرور لهم، لمنع أي تكدسات على الطريق الدائري وخوفا علي حياتهم من تساقط أى كتر خرسانية عليهم.

وخيم الظلام الدامس علي عقار مخزن الأحذية المحترق وعدد من العقارات المجاورة بعد إخلائها لحين دخول اللجان الهندسية لمعاينة موقع الحريق وتحديد مدي صلاحيته فور إخماد النيران.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" أن سيارات الإسعاف والإطفاء وخزانات المياه الاستراتيجية تقف علي بعد أمتار من عقار مخزن الأحذية تحسبا لوقع أي طواريء، مشيرا إلى أن تمركز تلك السيارات سوف يستمر لحين انتهاء اللجان الهندسية من معاينة العقار واتخاذ القرار المناسب له سواء بالهدم أو خلاف ذلك.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تدخل تلك اللجان يوم السبت القادم مشيرا إلى أن الأدخنة التي تتصاعد من العقار في مرحلتها الأخيرة عقب انطفاء كافة النيران داخل العقار ذاتيا.

وكانت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، قد أمرت في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكنى الذى شهد حريق اندلع بمخزن أحذية بالهرم؛ لاستكمال التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقار.