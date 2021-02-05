محافظ أسيوط يتفقد وصول مولدات وطلمبات مياه بتكلفة 57 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

قال محافظ أسيوط، عصام سعد، إن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والإسراع في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، وصول 21 مولد ديزل كهرباء و200 طلمبة مياه وكابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد، بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية.

وشدد الماحافظ على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

وتفقد المحافظ ومرافقوه باعتماد مالي قدره 21 مليون جنيه 6 مولدات ديزل قدرة 325 ك.ف.أ لمحطات الصرف الصحي، و7 آخرين لمحطات مياه الشرب، و8 مولدات ديزل قدرة 500 ك.ف.أ لمحطات مياه الشرب، بالإضافة إلى كابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه تم شراؤهم لتدعيم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، التي يجرى بها تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بهدف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

كما تفقد باقي المعدات التي تم توريدها منها 200 طلمبة مياه أعماق غاطسة بالمحرك بالمشتملات، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه لزوم رفع كفاءة 60 بئرا ارتوازيا بمحطات المبادرة، مشيدًا بالمعدات والمولدات التي تم توريدها للشركة.

من جانبه، أوضح رئيس شركة المياه أن خطة الشركة في الإحلال والتجديد لم تغفل مولدات الديذل من مجالاتها فقد تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة وإعادة تأهيل مولد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي لتزداد طاقة المحطة إلى الضعف بعد ما كانت تعمل بعدد (1) طلمبة إلى عدد (2) طلمبة بتكلفة إجمالية 3.8 مليون جنيه، مؤكدًا استمرارية مثل هذه الأعمال التي من شأنها النهوض بالأداء المؤسسي والخدمي للمحطات بالقرى والنجوع.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.