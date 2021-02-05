حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، جلسة 29 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة بلجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.



وتنظر القضية أمام الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمأمورية طرة.



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات عقب فض اعتصام النهضة بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبتأسيس مجموعات عنقودية ضمن عناصر لجان العمليات النوعية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.



والمتهمون في القضية هم: محمود إ.ج.ش "محمود الترزي" – 39 سنة – ترزي، وأحمد.ق.ج.ح – 42 سنة – عامل، ومحمد.م.إ.أ "حنتوتو" – 18 سنة – كهربائي، وعبد الله.م.ع – 18 سنة – طالب، ومصطفى.م.ع – 19 سنة – طالب، وعبدالله.ح.س.ح – 36 سنة – خراط، ومحمود .ش.م – 39 سنة – لسانس أداب "هارب"، وصادق.ع.ف.ح – 35 سنة – عامل "هارب"، وخالد.ج.أ.م – 29 سنة "خالد توكتوك" هارب، وإبراهيم.ج.أ – 29 سنة – كهربائي "هارب".