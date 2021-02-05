وفاة الشيخ صلاح فطاير أحد أشهر وأقدم القُراء فى كفر الشيخ

توفى الشيخ صلاح فطاير، أحد أشهر وأقدم بطانة قُراء القرآن الكريم فى محافظة كفر الشيخ، عن عمر ناهز الـ87 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، بعد رحلة عطاء حافلة فى خدمة كتاب الله.

ومن المُقرر، أن تُشيع جنازة "فطاير"، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة فقط، فى ظل أزمة كورونا، واتباعاً للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة.

ويُعد فطاير، أحد أشهر وأقدم "بطانة" قُراء القرآن الكريم فى محافظة كفر الشيخ، حيث كان حريصاً على الجلوس بجانب القُراء أثناء التلاوة، للثناء عليهم، وردَّهم إذا أخطأوا فى القراءة أو تنساوا موضع مُعين من القرآن الكريم.

يُذكر أن، الشيخ صلاح فطاير، من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1934 حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ "يوسف شتا"، وهو شقيق الشيخ إبراهيم فطاير، أحد أقدم وأشهر مُحفظى القرآن الكريم فى كفر الشيخ، والذى رحل عن عالمنا عُمر ناهز الـ80 عاماً، فى عام 2019.

كان "فطاير"، رحمه لله، صديقاً لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر، ومنهم: الشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوى، وغيرهم.