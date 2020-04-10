مستشار النمسا وقادة أوروبيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بسرعة تسليم لقاحات كورونا

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طالب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتسهيل توصيل لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى جميع دول الاتحاد على وجه السرعة وحل جميع المشكلات التي تحول دون ذلك.

وقال كورتس، في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تذليل عقبات توزيع اللقاحات أمر مُلِح للسيطرة على انتشار الوباء.

وأوضح كورتس أن هذه الرسالة أُرسِلَت بالتنسيق مع زعماء أوروبيين آخرين، وبمضمون وتوقيت واحد، وهم: رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

وأضاف كورتس: "يمكن أن يغير اللقاح القادم من شركة جونسون آند جونسون قواعد اللعبة لأنه يسهل تخزينه ويمكن نقله ويحتاج فقط للتلقيح مرة واحدة".

يشار الى أن الاتحاد الأوروبي حصل على 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون بالتزامن مع توزيع اللقاح فى الولايات المتحدة.