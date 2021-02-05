ترامب يرفض طلب استدعائه للشهادة في محاكمة عزله بالكونجرس

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستجابة لطلب فريق الادعاء الديمقراطي الإدلاء بشهادته "تحت القسم"، في محاكمة عزله، على خلفية الاعتداء على مبنى "الكابيتول" الشهر الماضي.

وأكد مستشار ترامب، جيسون ميللر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن ترامب يرفض الطلب، مضيفا أن الرئيس السابق لن يشهد في إجراء غير دستوري.

وكان رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين قد قال في رسالة إلى ترامب، قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021"، مضيفا "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجوابا، بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة التحريض على التمرد في 9 فبراير، وهو متهم بأنه شجع مناصريه على شن الهجوم على مبنى الكونجرس "الكابيتول"، في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.