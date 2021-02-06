علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي أمس ببطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: «عمري ما شجعت الأهلي زي ما شجعته امبارح، الأهلي كان معدي الزمالك بكثير».



وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه كان متحمسًا جدًا بالأمس أثناء رؤيته للمباراة، مشيرًا إلى الأداء الجيد للنادي الأهلي خلال الشوط الأول.



وأضاف أن أداء الأهلي تراجع خلال الشوط الثاني، متابعًا: «الأهلي لو لعب مع بايرن ميونخ زي ما لعب الشوط التاني أنا رأي الكلام اللي كاتبينه بايرن على موقعهم بشكل مستهتر يوم 8/2، هيبقى دا النتيجة فعلًا».



وأعرب عن أمنياته بأن يؤدي النادي الأهلي أداء قوي أمام خصمه بايرن ميونخ المتوقع أن يخوضعا معًا مباراة في 8 فبراير المقبل، معقبًا: «بس مأظنش هبقى بنفس حماس امبارح».



وفاز النادي الأهلي على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف في المباراة أقيمت مساء أمس الخميس، بينهما ضمن مواجهات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة التي انطلقت عصر أمس الخميس وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.