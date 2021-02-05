نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ملف المصالحة الوطنية الشاملة مشروعي الأول

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي الليبي في جنيف، عبد الله اللافي، إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة سيكون مشروعه الأول ومصدر اهتمامه وانشغاله الحقيقيين.

وأوضح اللافي، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الجمعة، أن اهتمامه سيكون بالشباب والمرأة، والأسرة الليبية محور عمل رئيسي له ولفريق عمله، مؤكدا أن ليبيا ستبنى بالجميع، وليس هناك فيها خاسر بل شريك حقيقي للعمل لبناء السلام في البلاد .

وكان الملتقى السياسي الليبي في جنيف قد انتخب في وقت سابق اليوم القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبد الحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة المؤقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبد الحميد محمد دبيبة للحكومة.