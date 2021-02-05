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سيول متوسطة بمناطق وسط سيناء

سيول وادي العمر
سيول وادي العمر
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 5:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 5:30 ص

تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على المنطقة، وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركز ومدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد شهود العيان من أبناء المنطقة أن مياه السيول جرت بالوديان دون خسائر مادية أو بشرية، كما تفاءل المواطنون بسقوط الأمطار بوسط سيناء لزراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير والمحاصيل الشتوية.

أضاف شهود العيان، أن السيول تجري في وديان قريه ام قطف وام رميله والحسيسه وابن عكر وبن جرمي ووادي العمرو ووادي جميل والقريعه ووادي العريش، بإرتفاع يصل إلى ٥٠ سنتيمتر.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وباقى الجهات المعنية متابعة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها مختلف مدن المحافظة.

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