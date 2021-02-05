 اليونان تقصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما - بوابة الشروق
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اليونان تقصر استخدام لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما

التطعيم بلقاح كورونا - ارشيفية
التطعيم بلقاح كورونا - ارشيفية
أثينا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 5:32 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 5:32 م
قررت السلطات الصحية اليونانية أن يقتصر إعطاء اللقاح الذى تنتجه شركة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لما أعلنه اليوم الجمعة ماريوس ثيميستوكليوس، رئيس هيئة الصحة العامة اليونانية في التلفزيون الحكومى "إى آر تى".

وبرر ثيميستوكليوس هذه الخطوة بالقول إنه حتى الآن لا توجد أدلة علمية كافية على ما إذا كان لقاح الشركة البريطانية السويدية فعالًا بالفعل للأشخاص الذين هم أكبر سنا، مشيرا إلى أن هذا التقييم يمكن أن يتغير.

من المقرر أن تبدأ عمليات التلقيح الأولى بطعم شركة أسترازينيكا في اليونان في 12 فبراير الجارى.

وسيتم تطعيم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عامًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الصحة العامة اليونانية.

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