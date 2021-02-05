تراجع الطلب والأرباح في القطاع الصناعي بألمانيا بسبب كورونا

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تسببت أزمة جائحة كورونا العام الماضي في تراجع الأرباح والطلب بالقطاع الصناعي في ألمانيا على نحو واضح.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أنه رغم التعافي الذي بدأ الصيف الماضي، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 2ر7% في عام 2020 بأكمله.

وبحسب البيانات، تراجعت المبيعات أيضا بنسبة 1ر10% مقارنة بعام 2019.

وفي ديسمبر الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على أساس سنوي بنسبة 4ر6%، وبنسبة 6ر2% مقارنة بفبراير 2020؛ أي قبل وصول الجائحة إلى ألمانيا.

ومقارنة بنوفمبر الماضي، تراجع الطلب الصناعي في الشهر الأخير من عام 2020 بنسبة 9ر1%.

وعدل المكتب نسبة ارتفاع الطلب الصناعي في نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق عليه من 3ر2% إلى 7ر2%.