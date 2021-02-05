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تعاقد النيجيري أوديون إيجالو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي مع نادي الشباب السعودي لموسمين ونصف بحسب ما أعلن الاخير الخميس.

كتب فريق العاصمة الرياض في حسابه على تويتر ان إدارته وقعت عقدا "مع المهاجم الدولي أوديون إيجالو لمدة موسمين ونصف، قادما من نادي شنغهاي الصيني".

وكان إيجالو (31 عاما و35 مباراة دولية) لعب الموسم الماضي معارا من شنغهاي جرينلاند شينخوا الصيني إلى مانشستر يونايتد.

وحمل إيجالو سابقا ألوان عدة اندية بينها اودينيزي الإيطالي وواتفورد الانجليزي، قبل انتقاله الى القارة الاسيوية في 2017 مع تشانجتشون ياتاي الصيني.

ولعب في يونايتد دورا بديلا ضمن تشكيلة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، فسجل 5 أهداف في 23 مباراة، لكن مع قدوم المخضرم الاوروجوياني إدينسون كافاني باتت حظوظه شبه معدومة بتمثيل الشياطين الحمر هذا الموسم.

كتب في حسابه على انستجرام بعد توديع جماهير يونايتد الشهر الماضي "سابقى مشجعا لمانشستر يونايتد إلى الأبد".

ويتصدر الشباب راهنا الدوري السعودي بعد 16 مرحلة على انطلاقه، بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب والاهلي.

وبعد قيود فرضت على اللاعبين الاجانب في الدوري الصيني على غرار وضع سقف للرواتب وضريبة 100% على اللاعبين القادمين من الخارج، فضّل نجوم كثيرون الرحيل، على غرار الايطالي ستيفان الشعراوي والبرازيلي هولك والايطالي غراتسياني بيللي.