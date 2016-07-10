إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي القديم بجنوب سيناء، و الواقع في نطاق مدينة رأس سدر.

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي القديم، أمام مدخل قرية "أبوصويرة" التابعة لمدينة رأس سدر"، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم خالد صلاح السيد 22 عامًا المنصورة، اشتباه كسر بالترقوة، وعبد السميع محمد محمد46 عامًا المنصورة، كدمه شديدة بالكتف الأيمن وسحجات، و ممدوح عيد يوسف32 عامًا قنا، كدمه بالكتف الأيسر وسحجات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.