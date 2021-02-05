 إندونيسيا تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما بين 1.6 و2.1% في الربع الأول - بوابة الشروق
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إندونيسيا تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما بين 1.6 و2.1% في الربع الأول

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 1:32 م

ذكر وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، ايرلانجا هارتارتو في بيان، اليوم الجمعة، أن الحكومة لديها مهمة رئيسية تتمثل في تعزيزالاستهلاك المنزلي بما يتراوح ما بين 3ر1% و8ر1% في الربع الأول من العام الجاري ، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وستواصل الحكومة طرح برنامجها للمساعدة الاجتماعية بقيمة، 66ر148 تريليون روبية حاليا ويخضع للتغيير.

وتتوقع الحكومة نمو الاستثمار بما بين 3 و 4% في الربع الأول من العام.

وذكرت بلومبرج أن الحكومة تتوقع أيضا نموا في الاستهلاك يتراوح ما بين 4 و5% في الربع الأول من العام، عندما يكون معدل الاستهلاك عادة ضئيلا جدا.

وستحول الحكومة التركيز والتخصيص في إنفاق الموازنة نحو قطاعات ستكون أكثر نفعا للاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري.


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