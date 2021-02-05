ذكر وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، ايرلانجا هارتارتو في بيان، اليوم الجمعة، أن الحكومة لديها مهمة رئيسية تتمثل في تعزيزالاستهلاك المنزلي بما يتراوح ما بين 3ر1% و8ر1% في الربع الأول من العام الجاري ، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وستواصل الحكومة طرح برنامجها للمساعدة الاجتماعية بقيمة، 66ر148 تريليون روبية حاليا ويخضع للتغيير.

وتتوقع الحكومة نمو الاستثمار بما بين 3 و 4% في الربع الأول من العام.

وذكرت بلومبرج أن الحكومة تتوقع أيضا نموا في الاستهلاك يتراوح ما بين 4 و5% في الربع الأول من العام، عندما يكون معدل الاستهلاك عادة ضئيلا جدا.

وستحول الحكومة التركيز والتخصيص في إنفاق الموازنة نحو قطاعات ستكون أكثر نفعا للاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري.