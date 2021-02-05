متحدث عسكري عراقي: القوات العراقية تعتقل 4 من عناصر تنظيم داعش

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الخميس، بأن القوات العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 من عناصر داعش بينهم قياديان في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث العسكري في بيان صحفي إن قوات في " جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع قوات أسايش السُليمانية/الأمن الكردي/ أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين أبو جراح و أبو شداد، حيث يعمل أحدهما كآمر مفرزة في عصابات داعـش الإرهابية والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب".

وأضاف المتحدث، كما نفذ "جهاز مُكافحة الإرهاب عملية استباقية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى أبو أدهم واعتقال آخر ينتمي لعصابات داعـش في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى".