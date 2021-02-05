قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ المهندس عمران شرف، إن المشروع يشهد حاليًا أهم وأخطر مرحلة وهي وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مشيرًا إلى مجموعة من الأسباب التي تجعل تلك المرحلة حساسة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الأسباب التي تجعل المرحلة حساسة تتعلق بفشل 50% من المهام المرسلة إلى كوكب المريخ، على مدار التاريخ، موضحًا أن السبب يرجع إلى بعد المسافة بين كوكب الأرض ونظيره الأحمر.

وأشار إلى أن المهمة قد تفشل نتيجة للتحديات التي يجب أن تمر بها المنظومة خلال رحلتها بين الكوكبين كالأسباب البيئة التي يمر بها المسمار من؛ الفضاء الخارج وانعدام الجاذبية وتأثير الأشعة على أنظمة المسبار، قائلًا إن المنظومة يجب أن تتحمل هذا النوع من الأشعة وكذلك التقلبات في درجة الحرارة.

ونوه مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى أن صعوبة الاتصال بين المسبار والمحطة الأرضية أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة، مضيفًا أن التأخير في الاتصال يصل إلى 11 دقيقة.

وأوضح أن الأمر قد يؤدي إلى صعوبة التدخل حال حدوث مشكلة، لافتًا إلى تصميم المسبار بنظام ذكي؛ للدخول وحده إلى الكوكب، والتفاعل مع المشكلة وحلها.

وتتجه أنظار الملايين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم الإسلامي والمجتمع العلمي حول العالم إلى «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي تفصله 5 أيام فقط عن الوصول إلى مدار المريخ يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات.