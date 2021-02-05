مصدر أمني: مقتل 16 من قوات الأمن في هجوم شمال أفغانستان

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ذكر مصدر أمني اليوم الجمعة، أن 16 فردا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان على موقع تابع لهم في منطقة "خان آباد" بإقليم قندوز شمال البلاد، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

واكد رباني رباني، أحد أعضاء المجلس الإقليمي في قندوز، إن الهجوم وقع بمنطقة خان آباد.

وأضاف أنه تم احتجاز اثنين من قوات الامن خلال هجوم طالبان.

ولم تتوافر مزيد من التفاصيل عن الهجوم حتى الآن.

يأتي الهجوم وسط تزايد حاد في العنف في البلاد، على الرغم من جهود السلام الحالية.