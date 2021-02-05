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وزير الدفاع الماليزي ينفي فشل بلاده في التغلب على وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 8:54 م

قال وزير الدفاع والشؤون الأمنية الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن البلاد لم تفشل في إدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأراضيها.

وأضاف يعقوب- وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الجمعة: "نعم هناك ادعاءات تقول إننا قد فشلنا في التعامل مع هذا الوباء، وذلك استناداً فقط إلى زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تصل إلى أربعة أرقام يوميا، ولكن الحقيقة عكس ذلك بالفعل".

وأكد أن ماليزيا قد تصدرت وتفوقت على عدة دول معروفة في آسيا بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 71 %، نافيا في الوقت ذاته أن الحكومة لم تكن لديها خطة استراتيجية في مواجهة هذه الأزمة، كما تدعيه أطراف معينة.

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