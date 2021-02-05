وزير الدفاع الماليزي ينفي فشل بلاده في التغلب على وباء كورونا

قال وزير الدفاع والشؤون الأمنية الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن البلاد لم تفشل في إدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأراضيها.

وأضاف يعقوب- وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الجمعة: "نعم هناك ادعاءات تقول إننا قد فشلنا في التعامل مع هذا الوباء، وذلك استناداً فقط إلى زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تصل إلى أربعة أرقام يوميا، ولكن الحقيقة عكس ذلك بالفعل".

وأكد أن ماليزيا قد تصدرت وتفوقت على عدة دول معروفة في آسيا بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 71 %، نافيا في الوقت ذاته أن الحكومة لم تكن لديها خطة استراتيجية في مواجهة هذه الأزمة، كما تدعيه أطراف معينة.