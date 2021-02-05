انتهاء رصف 85% من طريق واحة الجارة في مطروح بتكلفة 126 مليون جنيه

قال اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه تم الانتهاء من رصف 85% من طريق الجارة بئر النص، بمسافة 80 كيلومتر تقريبا، وذلك من إجمالي 110 كيلومترات، وبكلفة بلغت حوالي 126.5 مليون جنيه.



وأضاف أن تكلفة إنشاء طريق الجارة سيوة، بطول 96 كيلو متر بلغ 332.9 مليون جنيه، منذ بداية إنشاء الطريق لتصبح جارة أم الصغير من النقاط الهامة بعد ربطها بطريق سيوة ومطروح لتكون مثلث تنموية جديد في المنطقة الغربية.



وأوضح أن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، وخلق محاور جديدة بالمنطقة الغربية للدفع بعجلة التنمية وإنشاء مشروعات تنموية جانبي الطريق.