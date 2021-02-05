300 مسؤول في دولة جنوب السودان طرودوا من مقار إقامتهم

قالت جمعية الفنادق في دولة جنوب السودان، إن مئات السياسيين في الدولة طردوا من فنادق وشقق فندقيّة في جوبا بسبب عدم دفع الحكومة فواتير إقامتهم التي تبلغ حوالي خمسين مليون دولار.



وأضافت الجمعية أن نحو 300 سياسيّ يعيشون في 18 فندقًا وشقة في العاصمة جوبا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن بين هؤلاء وزراء وبرلمانيون وعسكريون من مختلف الأطراف المشاركة في اتفاقية السلام المتعثّرة التي أعيد استئنافها.



وقالت حكومة جنوب السودان إنها دفعت بعض تلك الفواتير، وليس كلها، ويقول بعض أولئك المسؤولين إنهم باتوا بلا مأوى الآن ، بعد طردهم. و أمهلت 9 فنادق في جوبا، بحسب وسائل إعلام سودانية، حكومة دولة جنوب السودان، تمتد لخمسة أيام لتسوية متأخرات الإقامة المتراكمة.