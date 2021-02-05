الجيزة: غلق جزئي لشارع البحر الأعظم لتدعيم المنطقة بالغاز الطبيعي

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أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 اكتوبر لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع انشاؤها بدائرة حي جنوب الجيزة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لإستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي والمسندة لشركه تاون جاز.

وصرح أحمد راشد محافظ الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الاعظم و تقاطعه مع شارع 6 اكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام وذلك إعتبارا من غد الجمعة وحتى الاحد القادم.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة، لافتا الى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.