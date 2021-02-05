تيخوانا يتصدر الدوري المكسيكي وكويريتارو يصعد للمركز الثاني

اعتلى تيخوانا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تعادل مع أتلتيكو سان لويس 2 - 2 فجر اليوم، الجمعة، في المرحلة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز كويريتارو على باتشوكا 3 - 1 .

ورفع تيخوانا رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام كويريتارو، كما رفع أتلتيكو سان لويس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد باتشوكا عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة له في الموسم مقابل تعادلين.

وافتتح أتلتيكو سان لويس التسجيل بهدف سجله خوان كاسترو في الدقيقة الثالثة ثم رد تيخوانا بهدفين أحرزهما فيدل مارتينيز في الدقيقتين 21 من ضربة جزاء و31 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف لويس جاليجوس هدف التعادل لأتلتيكو سان لويس.

وفي المباراة التي جمعت بين كويريتارو وباتشوكا، تقدم كويريتارو بثلاثة أهداف سجلها فيرناندو مادريجال ولويس أنتونيو فالنسيا وكيفين راميريز في الدقائق 26 و29 و58 ثم رد باتشوكا بهدف وحيد في الدقيقة 80 سجله إدجار باردو لاعب كويريتارو بالخطأ في مرمى فريقه.