 زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 فبراير 2021 - 11:52 ص

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل الجنوبية، في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه تم تسجيل زلزال بقوة 9ر4 درجة في تمام الساعة 06.27 من صباح اليوم الجمعة، التوقيت المحلي .

يذكر أن جزر الكوريل تعرضت العام الماضي لثلاثة زلازل كان أشدها في شهر مارس، والذين بلغت قوته 8ر7، ما أثار مخاوف بحدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وتمتد جزر الكوريل، التي يقطنها عدد قليل من السكان، بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، وتضم 4 جزر تتنازع عليها روسيا واليابان.


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