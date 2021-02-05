القبض على سياسي مقرب من أون سان سو تشي في ميانمار

ألقى الجيش في ميانمار القبض على أحد الساسة المقربين من رئيسة الحكومة المخلوعة أون سان سو تشي بعد أربعة أيام من الانقلاب.

وتم اعتقال وين هتين - 79 عاما، وهو سياسي بارز في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، في ساعة متأخرة من ليل الخميس في منزله في يانجون، أكبر مدينة بالبلاد، واقتياده إلى مركز للشرطة في العاصمة نايبيتاو، حسبما نقلت بوابة "ذا إيراوادي" الإخبارية اليوم الجمعة نقلا عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأسرته.

وذكر التقرير أن صحة السياسي كانت سيئة.

وكان وين هتين أدان بشدة في وقت سابق استيلاء الجيش على السلطة.

ونقلت بوابة "ذا إيراوادي" عن وين هتين قوله: "عارضوا (الانقلاب) قدر ما تستطيعون بطريقة غير عنيفة، كما دعت إلى ذلك (داو) أون سان سو تشي. اعترضوا من خلال العصيان المدني، وتحدثوا ضد أفعالهم ولا تتعاونوا مع برنامجهم"، مستخدما لقاب (داو) التشريفي للنساء صاحبات المناصب الرفيعة.