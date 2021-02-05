تشيلي تخفف بعض القيود المفروضة على التنقل بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الخميس، أن 6 بلديات في منطقة العاصمة انتقلت إلى المرحلة الثالثة من مراحل المواجهة مع فيروس كورونا، (وتعني تخفيف إجراءات الحجر الصحي)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزير الصحة أنريكي باريس قوله إن: "عدد إعادة الانتشار الأساسي (أي العدد المتوقع لانتقال العدوى من شخص واحد إلى الآخرين) في منطقة العاصمة أصبح أقل من 1 وهذا يعني أن قدرة الفيروس على نقل العدوى في المنطقة قد انخفضت".

وأضاف المسؤول: "سيكون لدينا ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لـ5 ملايين من التشيليين في نهاية مارس المقبل".

يذكر أن 281 ألف و301 شخصا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، في حين تلقى 10 آلاف و636 شخصا جرعتين.

وزادت الحكومة من القيود المفروضة في 15 بلدية وخففتها في 9 بلديات، حيث سجلت البلاد 3 آلاف و589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و155 حالة وفاة.