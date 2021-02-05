ينظم مركز الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي غدا "الجمعة"، أمسية صوفية تشمل إنشادا وقصائد لفرقة "الحضرة"للإنشاد الصوفي.

وقال المنشد نور ناجح مؤسس فرقة "الحضرة" لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفرقة ستقدم ليلة روحانية من الإنشاد الصوفي تتضمن إنشادا وإبتهالات وتواشيح، ومن أبرز ما سيقدمه أعضاء الفريق الحفل"هنا الحسين"و"مرحبا بالهاشمية"و"زهراء يازهراء"،"تشوقنا إلى رؤية رسول الله"،"إني جعلتك في الفؤاد محدثي"،"أعد لنا ذكر الأحباب"،"سكن الفؤاد"و"يارسول الله ياسندي ودعوني"،"مدد ياسيدة"،"أيه العمل يا أحمد".

وأشار نور إلى أن الفرقة ستحتفل أيضا غدا بذكرى مرور 5 سنوات على واحدة من أهم الحفلات التي قدمتها الفرقة بمركز الربع الثقافي.

و"الحضرة" هي أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني،والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة،وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.