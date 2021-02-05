أعلنت محافظة الفيوم، بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غداً السبت، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.



وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 92 وحدة بيطرية.



وأضاف أن المديرية استعدت للحملة بعقد 100 ندوة إرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.



ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف بجانبهم، من أجل تحسين الدخل الاقتصادى لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.