أعلنت محافظة الفيوم، بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غداً السبت، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 92 وحدة بيطرية.
وأضاف أن المديرية استعدت للحملة بعقد 100 ندوة إرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف بجانبهم، من أجل تحسين الدخل الاقتصادى لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.