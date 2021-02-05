في اليوم العالمي للسرطان، لا ننسى الحكايات الملهمة لمحاربيه المليئة بمعاني الإرادة والعزيمة والثقة في التغلب عليه والشفاء منه، وفيما يلي بعضًا من قصص هؤلاء المحاربين خلال رحلتهم التي تخللها الألم والأمل:

فالكابتن أنور الكموني، لاعب التنس، شعر لأول مرة بانهاك جسده الرياضي أثناء أدائه لتدريبات البطولة الدولية لكرة التنس بمقدونيا عام 2007، واصفًا حالته حينها: «وقعت في يوم في الملعب ولما عملت فحص عرفت إن عندي فشل في النخاع العصبي».

وخلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، قال إن كل ما كان يشغله حينها على الرغم من صعوبة حالته هو هل سيتمكن من الاستمرار في شغفه بلعب التنس؟، وهو ما تسبب له في نوع من الإحباط واليأس.

وروى ما تعرض له خلال رحلة مرضه التي استمرت 7 سنوات خاصة وأن نخاعه الشوكي وجسده أصبحا في حالة حرب ضد بعضهما، ما أثر على أجهزة الجسم الداخلية، ذاكرًا أنه كان يلجأ لأدوية الكورتيزون التي تسببت في زيادة وزنه حتى وصل إلى 140 كيلوجرام.

وحاول لاعب التنس، كسر حاجز اليأس الذي تسرب له من ضعف جسده وعدم قدرته على مقاومة المرض، بل في بعض الأحيان كان السبب في زيادة الآلام التي كان يشعر بها.

وأوضح أنه على الرغم من الآلام إلا أنه ظل متمسكًا بالأمل وتحدى نفسه وقرر أنه لن يفقد شغفه بمواصلة حلم لعب كرة التنس، حتى بدء مع مرور الأيام وتلقى العلاج بالرجوع للملعب، معقبًا: «بدأت بخمس دقايق وانهاردة وصلت لـ 6 ساعات».

وفي يوليو 2019 استضاف الاتحاد الدولي للسرطان UICC، لاعب التنس، للاحتفاء به باعتباره اللاعب الوحيد الذي خاض تجربة ملهمة في محاربة السرطان، وأعرب عن سعادته بالاستضافة خاصة وأنه كان يعرض رحلة مرضه من منظور تفاؤلي يعمل على بث لأمل في نفوس محاربي السرطان على مستوى العالم.

وتابع: «حسيت بالمسؤولية وأن ربنا سخرني لناس كثيرة جدًا بتقولي قبل ما تشوفني أنها كانت عاوزة تموت، ولم شافتني بقيت عاوزة تكمل وتعيش، كلمة سرطان صعبة وصدمة على ناس كثير، وحرب طويلة».

وأكد أن الجانب النفسي هو أساس رحلة العلاج، متوجهًا برسالة لجميع مرضى السرطان «أنا بلعب في الملعب 5 و6 ساعات وبحس عمري في العشرين مش في الثلاثين، اعرفوا أن بكرة هيبقى أحسن، وأنا كنت بحس إن الموضوع صعب ومستحيل بس حاربت ألف يوم علشان أعدي، فلازم تحارب حتى لو النتيجة مجاتش زي ما أنت عاوز، بس في الآخر هتكسب فمتستسلمش».

أما عن ماما راوية، محاربة السرطان، والتي كانت السبب وراء إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، قالت إنه لولا مرضها ما كانت لتتمكن من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، راوية رحلة كفاحها ضد مرض السرطان التي كانت تستبعد إصابتها به تمامًا.

وأضافت أنها تواصلت مع مستشفى بهية فور اكتشافها لجسم غريب بثديها، موضحة أنها خضعت للفحوصات التي أوصت بضرورة استصال كامل للثدي وللغد الليمفاوية تحت الإبط.

واصفة شعورها يوم إجراء العملية أنه كان الأصعب على الإطلاق في حياتها، مضيفة أنها بدأت بالتحسن رويدًا رويدًا بعد تلقيها الدعم النفسي الذي ساهم كثيرًا في استقرار حالتها.

وروت أنها أعربت عن رغبتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت تكريمها في اليوم العالمي للمرأة، في حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة التي لم تتردد أبدًا في تلبية رغبتها وفوجئت في أحد الأيام باتصال هاتفي يبلغها بدعوة لحضور إفطار العائلة المصرية في شهر رمضان الكريم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: «كانت المفاجأة الأكبر أني قعدت معاه على نفس التربيزة وبقه بينا عيش وملح».

وعن حديثها مع الرئيس والسر وراء إطلاق حملة الكشف عن سرطان الثدي، أوضحت أنها أطلعت الرئيس على رحلة مرضها وإجرائها لعملية استئصال، ما جعله يتأثر كثيرًا، وفقًا لذكرها، متابعة: «فقولتله على طوابير الانتظار في مستشفى بهية، فقالي حاضر».

وذكرت أنها تفاجئت كثيرًا من حديث الرئيس عنها أثناء افتتاحه أحد المشروعات ببورسعيد، خاصة أنه تذكر تفاصيل الحوار وحديثها معه عن طوابير الانتظار بمستشفى بهية، وأعلن وقتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التسهيلات التي قدمها للسيدات للاطمئنان على أنفسهن من إصابتهن بمرض السرطان، ناصحة السيدات فوق الـ 40 عامًا بالكشف من خلال المبادرة خاصة وإن كان لديهن تاريخي وراثي بعائلتهن يحمل الإصابة بالمرض.

وأكدت أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يسرع كثيرًا من رحلة العلاج، مناشدة محاربات السرطان بإحاطة أنفسهن بكل ما هو إيجابي والتمسك بالأمل في الشفاء لأن الدعم النفسي الخطوة الأولى في العلاج.



