محللة استراتيجية: بايدن يعتبر علاقته بأوباما نموذجا لكيفية تفاعله مع نائبته هاريس

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى دمج الدروس التي تعلمها كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما في علاقته مع نائبته كامالا هاريس.

وذكرت وكالة ماكلاتشي الأمريكية للأنباء، أن بايدن يتبنى نهج الشراكة في الحكم مع نائبته، معتمدا بشكل كبير على مشورة ومساهمات السيناتور السابقة هاريس، التي قال مساعدوها وحلفاؤها إن هناك احتراما متبادلا واضحا في تفاعلاتهما خلف الكواليس وفي العلن.

وخلال تصريحات أخيرة حول جائحة فيروس كورونا، اتجه بايدن بنظره نحو هاريس واعتذر بعدما أشار إلى أولويات الإدارة الخاصة بالإغاثة من فيروس كورونا، على أنها أولوياته، وقال بايدن "نحن نعتقد أن الأولويات هي ضمن هذا التشريع"، مشددًا على كلمة نحن.

وقالت دونا برازيل، وهي محللة استراتيجية من الحزب الديمقراطي وقريبة من البيت الأبيض: "لقد أشركها في كل خطوة على طول الطريق".

وتابعت برازيل "إنها تراجع كل شيء وتراقب كامالا التفاصيل جيدا، وأعتقد أن الرئيس ثمن هذا أيضا في نائبته.. أنها تعمل حقًا على ضمان مشاركتها في هذه الأحداث المهمة والأوامر التنفيذية وتفاعلاته ليس فقط مع القادة الوطنيين ولكن أيضًا القادة الأجانب وهي تشارك في كل خطوة".

وقال بايدن إنه كان أول شخص يدخل الغرفة لحضور المناقشات وآخر شخص يخرج، وأشار إلى أن علاقته بأوباما ستكون نموذجا لكيفية تفاعله مع هاريس.

وتنافس بايدن ضد أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008، ثم شغل منصب نائب رئيس أوباما للفترتين الرئاسيتين.

ويقول مساعدو الرئيس الحالي ونائبة الرئيس إن بايدن تمسك بالالتزام طوال الفترة الانتقالية ومنح هاريس حتى الآن مقعدًا على طاولة البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن، منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، أبقى هاريس بالقرب منه، وعمل كمعلم ويولي اهتماما كبيرا لمشورتها. وتشارك في إيجازه الاستخباراتي كل صباح كما تحضر العديد من اجتماعاته.

وإذا استمر النهج المبكر لإشراك هاريس في العديد من مجموعة واسعة من الاجتماعات، سيعد هذا اختلافا عن بعض الإدارات السابقة التي ركز فيها نائب الرئيس على مجال أو اثنين من القضايا المحددة.

وقال مارك موريال، رئيس الرابطة الوطنية الحضرية، وهو زعيم للحقوق المدنية التقى بايدن خلال الفترة الانتقالية "ليس هناك شك في أنه يشكل اختياره لهاريس والطريقة التي تعمل بها هاريس، حول طريقة عمله، وهي إشراكها في كل شيء، بدلا من إبعادها لتركز على مشروع واحد فحسب".

وأشارت وكالة ماكلاتشي إلى أن بايدن قضى أيامه الأولى في منصبه في التراجع عن قواعد ولوائح عهد ترامب التي عارضها الليبراليون، ودفع اقتراحا بقيمة 9ر1 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا يريد البيت الأبيض أن يقوم الكونجرس بتمريره.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم هاريس إنها تحدثت إلى رؤساء بلديات حول حزمة التحفيز التي قدمتها الإدارة، وأجرت اتصالات هاتفيه مع زملائها السابقين في الكونجرس كما التقت بمجالس التحرير.

كما انضمت نائبة الرئيس إلى اجتماع لقادة العمال وتحدثت مع أصحاب الأعمال الصغيرة خلال اجتماع مائدة مستديرة افتراضي.

وقال بايدن في مقابلة مشتركة مع شبكة "سي إن إن" مع هاريس خلال الفترة الانتقالية: "في حالة وجود أمر ملح للغاية ولم أتمكن من الاهتمام به، فأنا أثق في الاعتماد عليها".

وأوضحت هاريس في المقابلة نفسها أنها ستكون "شريكة كاملة" لبايدن في كل قضية تعرض على الإدارة.

وعلى الرغم من أن بايدن يسعى بالعديد من الطرق إلى محاكاة تجربته كنائب للرئيس، إلا أنه من المتوقع أن تكون علاقته بهاريس مختلفة تماما مقارنة بالعلاقة التي كانت تربطه بأوباما.

وكان بايدن أكبر بـ10 أعوام من هاريس عندما أصبح نائب الرئيس وعمره 66 عاما، وبحلول ذلك الوقت كان قد أمضى بالفعل ما يقرب من 40 عاما يمثل ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ.

وكان ينظر إلى خبرته الطويلة في مجالي التشريع والسياسة الخارجية على أنها مفيدة لأوباما، الذي كان يبلغ من العمر 47 عامًا عندما تم تنصيبه لأول مرة رئيسا، وكان قد قضى أقل من 4 أعوام في مجلس الشيوخ.

وبالنسبة لهاريس (56 عاما)، فقد خدمت 4 أعوام في مجلس الشيوخ قبل أن تصبح نائبة للرئيس، وقد أمضت الجزء الأكبر من حياتها المهنية في كاليفورنيا كممثلة ادعاء ثم مدعية عامة.

وقال جويل جولدشتاين، الخبير في منصب نائب الرئيس وأستاذ القانون الفخري في كلية الحقوق بجامعة سانت لويس، إن هاريس، أول امرأة أمريكية من أصول هندية وسوداء تشغل منصب نائب الرئيس، هي رمز من نواح كثيرة للمثل العليا التي تؤكد عليها الإدارة الجديدة في سياساتها وتعييناتها.

وأوضح أن هذا قد يقودها لتولي أدوار والتحدث إلى دوائر انتخابية على نحو لم يفعله نواب الرؤساء الآخرين السابقين.

وأضاف جولدشتاين: "سيكون تولي هاريس لمنصب نائب الرئيس مختلفا عن تولي بايدن للمنصب، لأن الفترة التي قضتها في مجلس الشيوخ تشبه إلى حد ما الفترة التي قضاها أوباما في المجلس.. لذلك سيكون دورها مختلفًا، على ما أعتقد، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون مهمًا".

وأشار بايدن هذا الأسبوع إلى أنه سيسعى للحصول على مساعدة هاريس لفهم ديناميكيات مجلس الشيوخ الحالي، نظرا لأنه ترك المجلس قبل عقد من الزمن بينما استقالت هي قبل أيام لتصبح نائبة الرئيس.

من جانبه، قال جويل باين، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي الذي كان مساعدا لزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد، إن هاريس يمكن أن تكون بمثابة جسر بين بايدن والأجيال الجديدة من الديمقراطيين، الذين كانوا متشككين إزاءه في العملية التمهيدية داخل الحزب.

وأردف في إشارة إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "لن يكون الأمر وكأنها تصعد إلى الكونجرس وتلوي ذراع ميتش مكونيل.. وظيفتها حقًا هي أن تكون بمثابة وسيط مع هؤلاء الديمقراطيين الذين ربما لا يشعرون أن جو بايدن لديه فهم كامل لكل ما يمثلونه. هذه وظيفة مختلفة".

واعتمادًا على مقدار الدعم الذي يمكن للإدارة أن تناله لجدول أعمالها وتعييناتها السياسية، قد تضطر هاريس إلى الإدلاء بصوتها في دور نائبة الرئيس كرئيسة لمجلس الشيوخ، الذي ينقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويمكن أن يقلص هذا من وقتها لمعالجة قضايا أخرى والجلوس في اجتماعات في المكتب البيضاوي.

وقال موريال، زعيم الحقوق المدنية، "يتعين عليها أن تبقى قريبة من مجلس الشيوخ. يجب أن تقدم الصوت الـ 51.. أعتقد أن الدور الذي تلعبه في النهاية في أي من هذه القضايا لم يتضح بعد".

ويرغب بايدن في الحصول على دعم من الحزبين لمقترحاته، وقد قال مساعدو هاريس إنهم يأملون ألا تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في الكونجرس لحسم القرارات التي يحدث انقسام في التصويت بشأنها.

وقال جولدشتاين إن قرب هاريس لبايدن يجعلها شخصية ذات سلطة يسعى مسؤولو مجلس الوزراء والقادة الأجانب والمشرعون للوصول إليها.

وأضاف "أصبح القرب من بايدن حقًا مصدر قوة هائلة وأهمية.. إنها تصبح مهمة لكثير من الأشخاص الآخرين".