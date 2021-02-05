سكرتير محافظة أسوان يفتتح مسجد الجزيرة بنصر النوبة بعد تطويره

افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام ونائب محافظ أسوان، اليوم الجمعة، أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة، والذي يقع على مساحة 400 م2 وبتكلفة 1،7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.



وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن بأفتتاح مسجد الجزيرة يأتي ضمن افتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، حيث وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ23 مسجدا على مدار 3 أشهر.



وأوضح نائب المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.