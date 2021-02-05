بلينكن يعرب عن قلقه البالغ بشأن أزمة تيجراي في إثيوبيا

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" حيال الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي المضطرب بإثيوبيا، داعيا إلى السماح بدخول فوري لمنظمات الإغاثة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن ضغط في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أجل "وصول إنساني فوري بشكل كامل وغير مقيد من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح".

وتدعو منظمات إغاثة دولية منذ أسابيع للسماح بوصول أفضل للمنطقة التي يمزقها الصراع، إذ من الصعب تقييم الوضع في ظل القيود المفروضة على الاتصالات.

وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، وافقت الحكومة الإثيوبية في ديسمبر الماضي، على منح موظفي الإغاثة فرصة الدخول بدون عوائق إلى المناطق الخاضعة الآن لسيطرة الحكومة.

لكن موظفي الإغاثة، بعد مرور شهر من ذلك، كانوا لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من سكان تيجراي، مع إشارة بعض منظمات الإغاثة من بينها الصليب الأحمر الإثيوبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا إلى "عقبات بيروقراطية" باعتبارها حجر العثرة الرئيسي.