«جونسون آند جونسون» تطلب الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة

طلبت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الحصول على ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح من جرعة واحدة ضد كوفيد-19.

وقالت "جونسون آند جونسون" في بيان: "يستند تقدم الشركة للحصول على ترخيص بالاستخدام الطارئ إلى بيانات الفعالية والسلامة للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية"، مشيرة إلى أن اللقاح يلبي جميع المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة.

وأضاف البيان أن "الشركة تتوقع أن يتوفر لديها منتج متاح للشحن فور حصوله على الترخيص".

وقال بول ستوفلس كبير المسؤولين العلميين في "جونسون أند جونسون" إن التقدم بطلب الترخيص كان خطوة محورية نحو تقليل عبء المرض على الناس على مستوى العالم ووضع حد للوباء.

يشار إلى أن اللقاح الواحد فعال بنسبة 72 % في الولايات المتحدة و 66 % فعال بشكل عام في الحماية من الحالات المتوسطة إلى الشديدة من المرض ، وفقًا لشركة "جونسون آند جونسون".