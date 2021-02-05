الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بمعظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المنتظر أن تشهد مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة (الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي) سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و5ر4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية/ شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الاسكندرية 19 13

وادى النطرون 19 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 13

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الاسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 13

نخل 24 10

نويبع 22 17

طابا 22 15

كاترين 18 06

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

ادفو 23 10

أبوسمبل 23 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 26 18

ابو رماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 24 16

المدينة 21 14

الرياض 29 15

المنامة 24 18

ابوظبى 29 17

الدوحة 25 21

الكويت 24 15

دمشق 14 04

بيروت 20 15

عمان 13 07

القدس 18 07

غزة 20 15

بغداد 21 12

مسقط 25 19

صنعاء 24 08

الخرطوم 28 14

طرابلس 22 15

تونس 26 13

الجزائر 25 17

الرباط 16 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 12 01-

اسطنبول 15 04

اسلام اباد 20 06

نيودلهى 21 07

جاكرتا 29 24

بكين 11 03-

كوالالمبور 37 24

طوكيو 11 04

اثينا 19 07

روما 20 08

باريس 11 07

مدريد 16 07

برلين 01 03-

لندن 10 04

مونتريال 02 06-

موسكو 09- 17-

نيويورك 06 01-

واشنطن 09 02-

نواكشوط 22 14

اديس ابابا 27 12