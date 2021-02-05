وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الإماراتي من بلينكن في ساعة متاخرة ليلة أمس الخميس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت "وام" إن الوزيرين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، والملف الخليجي، والتعاون المشترك بين أبو ظبي وواشنطن لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران "عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن بلاده، "بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة، تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين".