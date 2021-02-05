كوريا الجنوبية تعيد استخدام عبارة أقرب جار التي تصف اليابان في كتابها الأبيض

أعادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية استخدام عبارة "أقرب جار" للإشارة إلى اليابان في كتابها الأبيض الأخير، الذي نُشر اليوم الجمعة، حيث تسعى سول إلى تحسين العلاقات مع طوكيو، التي مازلت متوترة بسبب قضايا الحرب.

وجاء في الكتاب الأبيض لعام 2020 الصادر، اليوم الجمعة: "اليابان هي أقرب دولة جارة لكوريا الجنوبية، ويجب علينا العمل معها ليس فقط من أجل العلاقات الثنائية ولكن أيضًا من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وفي الكتاب الأبيض لعام 2019، تم وصف اليابان بأنها "دولة مجاورة" والتي كان يُنظر إليها على أنها تعكس العلاقات الباردة بين سول وطوكيو.

تدهورت العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو بشكل حاد بعد أن أصدرت المحاكم الكورية الجنوبية حكمًا يأمر الحكومة اليابانية بدفع تعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي، وحكمًا منفصلًا يقضي بإلزام الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري، وفرضت طوكيو قيودًا على صادراتها إلى سول في رد انتقامي واضح.

وعبرت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" عن استعدادها لإصلاح العلاقات مع طوكيو؛ لدفع الدبلوماسية النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية إلى الأمام بالتعاون مع اليابان والإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن، الذي دعا إلى تعزيز التحالفات الإقليمية.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية في أحدث كتاب أبيض إن حكومة كوريا جنوبية ركزت جهودها الدبلوماسية على الحفاظ على زخم الحوار بين الكوريتين، مع إدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر.