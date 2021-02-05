يستعد الأهلي لمواجهة تاريخية تجمعه مع بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على الدحيل القطري في أولى مبارياته بمشاركته السادسة في المونديال بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتمكن الأهلي من تحقيق عدة أرقام قياسية من خلال فوزه على الدحيل أمس الخميس، حيث ضمن الأحمر أن يكون أكثر الفرق حول العالم مشاركةً بعد مباريات في المونديال برصيد 15 لقاء، وذلك بعدما أصبح من المؤكد خوضه 3 مباريات في النسخة الجارية وليس مباراتين فقط.

وستكون مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هي الأولى من نوعها التي تجمع الأحمر أمام بطل دوري أبطال أوروبا في مونديال الأندية، حيث لم يتمكن من خوض تلك المواجهة في النسخ الخمس السابقة التي شارك فيها.

وانطلقت استعدادات للقاء البايرن سريعًا، حيث خاض الفريق تدريباته على ملعب جامعة قطر اليوم الجمعة، فيما شدد موسيماني على اللاعبين بأنه لا يوجد وقت للاحتفال بعد بلوغ نصف نهائي البطولة.

وأكد مصدر لـ "الشروق" أن موسيماني الذي اجتمع بجهازه المعاون لبحث خطة مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا يعمل على الجانب النفسي والمعنوي لدى اللاعبين قبل خوض اللقاء المرتقب.

وسيبحث الأهلي عن تحقيق "معجزة" حقيقية في مباراته أمام العملاق البافاري المُقرر لها مساء الإثنين المقبل، حيث لم يتمكن من قبل من بلوغ نهائي المونديال، كما سيبحث المدرب الجنوب إفريقي عن الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم منذ تعيينه مديرًا فنيًا للأحمر في شهر أكتوبر الماضي.