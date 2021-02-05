الرئيس الأمريكي: من الواضح أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مأزق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه من الواضح أن اقتصاد بلاده لا يزال في "مأزق".

وأوضح بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم، أنه تمت إضافة آلاف الوظائف في القطاع الخاص الشهر الماضي في الولايات المتحدة وبإجمالي حوالي 49 ألف وظيفة في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 10 ملايين شخص من البطالة.

وأكد بايدن أن 4 ملايين شخص ظلوا بدون عمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وأن 24 مليون بالغ و12 مليون طفل في الولايات المتحدة "لا يجدون حرفيا طعاما كافيا ليأكلونه".

وأشار بايدن، إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد خلفت آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن شهر يناير الماضي كان الأكثر فتكا في الولايات المتحدة؛ فيما يتعلق بكورونا، حيث فقدت الولايات المتحدة حوالي 100 ألف شخص بسبب المرض.

وأكد أنه ينوي سريعا التعامل مع أزمة كورونا وأنه أبلغ الجمهوريين والديمقراطيين برغبته التعاون معا لمعالجة هذه الأزمة.

وتابع أنه يهدف لإعادة الأفراد إلى وظائفهم لمعالجة المعاناة، مشددا على ضرورة إنجاز تطعيم الأفراد سريعا بلقاح كورونا وتنفيذ "خطة الإنقاذ الأمريكية" المتعلقة بمساعدة المحتاجين من الأمريكيين في ظل انتشار الفيروس.