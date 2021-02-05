محكمة تركية ترفض الإفراج عن عثمان كافالا

رفضت محكمة تركية اليوم الجمعة استئنافا للإفراج عن رجل أعمال الخير البارز عثمان كافالا، وذلك في معرض دمج دعويين ضده بما في ذلك محاولة للإطاحة بالحكومة والتجسس.



واستشهدت المحكمة بمدى جسامة الجريمة المزعومة، بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.



يشار أن كافالا مسجون منذ نوفمبر 2017 بدون إدانته. وانتقدت الجماعات الحقوقية وأحزاب المعارضة الحكم، ووصفته بأنه ذا دوافع سياسية ومحاولة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المعارض.



وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا كافالا بالتجسس العسكري أو السياسي في قضية على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.



وجرى اتهامه بشكل منفصل بمحاولة الإطاحة بالحكومة في قضية على صلة باحتجاجات جيزي 2013 ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير منطقة بوسط إسطنبول.



وسوف يمثل كافالا أمام المحكمة في قضية واحدة بكل تلك الاتهامات، ويحل موعد نظر القضية في 21 مايو.



وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد اتهم علانية كافالا بتمويل تظاهرات جيزي بدعم من فاعل الخير الأمريكي المجري جورج سوروس.



وأشار أردوغان اليوم الجمعة إلى كافالا أنه "ممثل مكتب سوروس في هذا البلد".