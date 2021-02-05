الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي مساء اليوم الجمعة، عن النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا.

وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان "محمد المنفي" في المركز الأول، بواقع 39 صوتا من أصل 73 عضوا قاموا بالتصويت، و75 عضواً هم كل أعضاء ملتقى الحوار.

وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتا.

وبذلك يصبح "محمد يونس المنفي" من إقليم برقة رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من: "عبدالله اللافي" عن إقليم طرابلس، و"موسى الكوني" عن إقليم فزان، فيما أصبح "عبد الحميد دبيبة" من إقليم طرابلس رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.