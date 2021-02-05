أوكرانيا تسجل 4923 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 4923 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و237 ألفا و169 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 4923 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 230 طفلا، و222 عاملا طبيا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1885 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 158 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها لفيف وزابوريزهيا ثم العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبتروفسك.