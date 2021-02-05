كلوب يتحدث عن مدى جاهزية ثلاثي ليفربول لمباراة مانشستر سيتي

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مدى جاهزية ثلاثي الريدز أليسون بيكر وساديو ماني وفابينيو لمباراة مانشستر سيتي المقبلة في البريميرليج.

وغاب فابينيو عن ليفربول في آخر ثلاث مباريات، بينما غاب ماني عن مباراتي وست هام وبرايتون، ولم يتمكن أليسون بيكر من التواجد في مباراة برايتون لشعوره بالمرض.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول حديث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي عن حالة الثلاثي، قائلًا:" أليسون بيكر يشعر بتحسن كبير، وهو جيد بما يكفي لخوض جلسة تدريبات فردية اليوم".

وأضاف:" ماني وفابينيو سيتواجدان في أجزاء من تدريب الفريق اليوم، وسنرى ما سيحدث".

وتأزم موقف ليفربول في البريميرليج بعد سلسلة من العروض السيئة في الفترة الأخيرة آخرها الخسارة على ملعبه أمام برايتون بهدف نظيف ليتواجد الريدز في المركز الـ4 برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 47 نقطة وله مباراة مؤجلة.