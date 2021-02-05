ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، بلغ 12 ألفا و908 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الجمعة الماضية، 14 ألفا و22 حالة.

وسجل المعهد 855 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 839 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام، اليوم الجمعة، 9ر79 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و264 ألفا و909 حالات.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 60 ألفا و597 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو مليونين و8 آلاف و200 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 89ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 89 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 27ر2 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 60 ألفا و634 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 02ر2 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 53 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.