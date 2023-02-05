فينيسيا تحتفل بكارنفالها بالأزياء والأقنعة والقوارب العائمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت مدينة فينيسيا الإيطالية "البندقية"، مهرجانها السنوي الشهير في عطلة نهاية الأسبوع بأزياء على نمط القرون الوسطى وموسيقى ورقص وعوامة ضخمة لوحيد القرن.

بدأت الاحتفالات في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حيث طاف قارب في شكل وحيد القرن وراقصون عبر القناة الكبرى بوسط المدينة.

وتدفق اليوم الأحد، راقصو المهرجان عبر قنوات المدينة على قوارب وزوارق مزخرفة.

ويعود تاريخ المهرجان في فينيسيا إلى العصور الوسطى، ويشتهر بأزياء المتقنة وأقنعة كرنفال فينيسيا.

ويتدفق مئات الآلاف من الضيوف إلى المدينة الواقعة في شمال إيطاليا من كل أنحاء العالم، من أجل مشاهدة المهرجانات، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري.

وبعد خضوعها لإجراءات مكافحة جائحة كوفيد طوال ثلاث سنوات، فإن مهرجانات عطلة هذا الأسبوع هي الأولى من دون أي قيود.