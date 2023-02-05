انتخاب النائب سامي الجميل مجددا رئيسا لحزب الكتائب اللبنانية



أسفرت الانتخابات الحزبية التي جرت في حزب الكتائب اللبنانية عن فوز النائب سامي الجميل برئاسة الحزب مجددا، كما فاز جورج جريج بمركز نائب الرئيس الأول بالتزكية وميشال خوري بمركز نائب الرئيس الثاني.



جاء ذلك في الانتخابات التي أجريت اليوم في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر العام الثاني والثلاثين لحزب الكتائب اللبنانية بعدما تحول إلى هيئة ناخبة، وقد شارك 400 مندوب يمثلون القاعدة الكتائبية في عملية انتخاب القيادة الحزبية والتي جرت على دورتين، كما فاز في انتخابات المكتب السياسي 16 عضوا.



ويعد حزب الكتائب من أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان ويمتلك كتلة تضم 4 نواب في مجلس النواب الذي يضم 128 عضوا.