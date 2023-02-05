وقع 50 من كبار رجال الأعمال في إسرائيل على مذكرة تحذيرية وجهوها للرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج، صباح اليوم الأحد، حول ما اعتبروه في مذكرتهم "تداعيات وانقسامات خطيرة على مستقبل اقتصاد إسرائيل"، إذا أصر الائتلاف الحاكم في إسرائيل على تمرير حزمة من التغييرات على منظومة العدالة والقضاء.

وقالت مصادر صحفية وإعلامية في إسرائيل، إن مذكرة رجال الأعمال قد أرسلت أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو وكذلك إلى ايستر هايوت رئيس المحكمة العليا، وإلى عامير أوهانا رئيس الكنيست، ويائير لابيد، زعم المعارضة بالكنيست.

ومن بين الموقعين على المذكرة ايتان بارزائيف الرئيس التنفيذي لمؤسسة زيفي شويمر التي تعد كبرى سلاسل التسوق الكبرى الإسرائيلية، وهاي جاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة إليكترا الإسرائيلية للمنتجات الكهربائية وهاريل وازيل رئيس مجموعة فوكس المالية الكبرى، كما كان آفي ايدري المدير العام لمؤسسة سينما سيتي الإسرائيلية لصناعة الدراما والترفيه من بين الموقعين على المذكرة وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة جلوب بيزنس الإسرائيلية في طبعتها المسائية اليوم.

ووصفت المذكرة الإصلاحات التي تسعى حكومة نيتانياهو إلى تمريرها تشريعيا عبر الكنيست بأنها "انتقاص من قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وتغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في إسرائيل"، داعين فيها إلى أخذ الوقت الكافي لعمل حوار توافقي حول تلك الإصلاحات المقترحة يشارك فيها رجال الأعمال وقيادات المجتمع الاسرائيلى.

وكانت عدة مدن إسرائيلية شهدت تظاهرات خلال اليومين الماضيين للتنديد بحزمة التغييرات على المنظومة القضائية في إسرائيل التي تسعى حكومة نيتانياهو إلى تمريرها تشريعيا في الوقت الراهن عبر الكنيست، وكان لافتا مشاركة عدد من الوزراء السابقين وكبار السياسيين الإسرائيليين في تلك التظاهرات التي استبقها الأربعاء الماضي صدور بيان جماعي صادر عن مدراء عموم سابقين لديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية ومديرو عموم الموازنة العامة للدولة السابقين ينتقدون فيها تلك الحزمة من الإجراءات.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في عددها الصادر مساء اليوم دعا مجلس الوزراء الإسرائيلي الأجهزة الأمنية و هيئات انفاذ القانون الى التصدي بحزم لحراك الشارع الإسرائيلي ضد الائتلاف الحاكم و خطته للإصلاح القضائي والتي وصفها المتظاهرون الغاضبون بأنها "افتئات على الديمقراطية وحيدة القضاء".

كما صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو اليوم الأحد، بيانا انتقد فيه تصدر سياسيين بارزين لواجهة المشهد الاحتجاجي والعمل على إثارة تحريك الشارع، واصفا إياهم بأهم "داعمون للمحرضين"، ومؤكدا أنه يجب التفريق "بين المعارضة السياسية المتزنة وبين دعاوى الإثارة والغوغاء".

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية كان من بين الساسة الإسرائيليين الذين ظهروا في التظاهرات الاحتجاجية التي جرت على مدار اليومين الماضيين يائير لابيد، زعيم المعارضة وموشيه يعلون وزير الدفاع السابق وأسماء أخرى وازنة في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبحسب الجيروزاليم بوست، قدم وزير الاتصالات الحالي في الحكومة الإسرائيلية شلومو كارى وكذلك ميري ريجيف بلاغين للشرطة الإسرائيلية ضد حقوقيين من قيادات الحركة الاحتجاجية قامت الشرطة باستدعائهم والتحقيق معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحض على التظاهر.

كما صدر مساء أمس السبت، عن جهاز أمن الدولة الإسرائيلي شين بيت، بيانا شديد اللهجة يتوعد الداعين إلى تصعيد حدة الاحتقان داخل الشارع الإسرائيلي من خلال النقد العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.