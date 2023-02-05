عضو بمجلس السيادة السوداني: المؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية النظام المدني الديمقراطي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية تجاه النظام المدني الديمقراطي الذي تُفضى إليه أية عملية سياسية تحظى باتفاق واسع.

جاء ذلك في كلمة للفريق أول ركن كباشي أمام اللقاء الجماهيري بإستاد كادوقلي، حسبما أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الأحد.

وأشار كباشي إلى أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف، وهناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، واختلاف وجهات النظر في طرق حلها، مشددًا على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء.

وأقرّ عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني بتقصير الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها، لافتًا إلى أهمية فرض هيبة الدولة، وتفعيل القوانين الرادعة وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير، ومحذرًا من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تُعالَج قضية انتشار السلاح غير المُقنَن وسط المواطنين.

وقال الفريق أول ركن كباشي إن قضية التنمية والإعمار مرتبطة بكاملها بتوفير الأمن والاستقرار في المجتمعات، باعتبار أن الحياة الآمنة تحفز على الإنتاج الذي يمثل عصب التنمية الاقتصادية، مؤكدًا سعي الحكومة الجاد لمعالجة الأوضاع الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة تعزز الأمن والاستقرار بالولاية.

وأضاف أن ولاية جنوب كردفان ظلت، ولسنوات طويلة، نموذجًا للتعايش السلمي في ظل تنوع إثني كبير، وستظل قوية وصامدة رغم الأزمات التي تواجهها، لأن ما تعيشه الولاية الآن غير مقبول ولا يشبه أهلها.

كما أكد الفريق أول ركن كباشي أن السلم المجتمعي يمثل أساس السلام والاستقرار الشامل، والإدارات الأهلية والمواطنين هم حجز الزاوية في هذه القضية.

ودعا كباشي، قائد الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو للتوقيع على وقف العدائيات مع الحكومة والتأسيس للتعايش السلمي، توطئةً للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشددًا على ضرورة ألا يكون مواطن الولاية ضحية للصراع السياسي.

وأوضح أن الحكومة تدعم الولاية بعدد كبير من مشروعات التنمية والخدمات في مجالات المياه والصحة والتعليم والزراعة والطاقة الشمسية.

من جانبه، جدّد والي جنوب كردفان المُكلّف، موسي جبر محمود، حرص حكومة الولاية على إنفاذ كافة المصالحات القبلية بما يعزز السلام والاستقرار عبر الآليات التي تم تشكيلها، مثمنًا الجهود التي بذلتها القوات النظامية لتحقيق الأمن بالولاية.

وفي السياق ذاته، تعهد وزير الداخلية المُكلّف الفريق أول شرطة (حقوقي)، عنان حامد، بتوفير الوزارة للخدمات في المجالات الجنائية والسجل المدني، ومكافحة المخدرات.

فيما حث وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا، الإدارات الأهلية على العمل على رتق وتماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية، معلنًا عن إصدار قانون جديد للإدارات الأهلية، عبر مرسوم دستوري خلال الأيام القادمة.

وكان الفريق أول ركن كباشي قد دشن مشروع إعادة تأهيل مطار كادوقلي الدولي، وشهد تسليم 14 عربة لقوات الشرطة بالولاية، في إطار خطة الحكومة لتأهيلها بما يمكنها من مكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطني